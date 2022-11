Krenuo od nule i za 40 dana sagradio svoj dom iz snova

Kad je Stive Aren razmišljao o izgradnji svog doma iz snova, sve što je morao učiniti je pronaći 9,000 dolara i mesto za izgradnju.

Upravo to je učinio i za nekoliko sedmica, postao je vlasnik kuće za odmor u centralnom delu Tajlanda na kojoj mu svi mogu zavideti.

Za samo šest sedmica, Stive je sagradio svoj dom iz snova. Uz pomoć svog prijatelja s Tajlanda, svog veštog zeta i njegove zidarske veštine, uz puno rada tim je brzo napredovao.

Stiv je dobio mesto za izgradnju kuće od svog prijatelja Hadžar Gibrana u šumarku gde uzgaja mango. Gibran, prijatelj koji je pomogao Stivu da izgradi svoj dom iz snova, ima građevinsku kompanijuza kupole. Osnovna struktura je koštala oko 6000 dolara. Na Tajlandu, materijali su jeftiniji, ali još uvek je nevjerojatno koliko je ta kuća jeftina. Posebni detalji i opremanje kuće koštali su još dodatnih 3.000 dolara. Ukupno – 9.000 dolara za celu kuću! Bilo je potrebno mnogo truda i predanosti, ali isplatilo se. Ne samo da kuća izgleda savršeno, već je dinamika gradnje i cena kuće impresivna, piše Why dont you try this.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.