Lak zadatak, a retko ko uspeva da ga reši: Možete li vi? (foto)

Jednostavan zadatak iz matematike pre nekoliko godina izazvao je ozbiljne prepirke na internetu i ušao u top trend na Tviteru pošto ga je okačila jedna korisnica.

Mnogi su pokušali da ga reše, a nisu uspeli. Možete li vi?

Zadatak glasi: 6:2(1+2)=?

