Ljudi nema, a ulicama širom sveta gospodare divlje životinje (foto, video)

Širom sveta ljudi su svedoci krajnje neobičnih prizora – u Africi ulicama lutaju pingvini, kenguri skakuću u centru jednog australijskog grada, a u Italiji se jeleni bezbrižno kupaju u moru. Zbog režima samoizolacije ulice širom sveta su prazne, nema automobila ni turista, ali je za životnu sredinu sve mnogo bolje.

Neke vrste sisara, ptica, gmizavaca i riba sada se mogu naći na mestima na kojima ih decenijama nije bilo. Različite životinje ne obraćaju pažnju na ljude i automobile i bezbrižno se šetaju čak i po centru gradova.

U predgrađu Kejptauna u Južnoafričkoj Republici pre nekoliko dana primećena su tri pingvina koja su lutala ulicama. Portal „IOL“ navodi da su dospeli u grad sa plaže Boulders u Kejptaunu, na kojoj su ova slatka stvorenja „glavni kupači“.

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

