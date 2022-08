Ljudi satima gledaju i ne mogu da pronađu mačku na fotografiji: Vidite li je vi?

Jednogodišnja mačka Luna, nepoznatog genetskog porekla, koja živi negde u Velikoj Britaniji, ima sopstvenu stranicu na Fejsbuku gde njeni vlasnici fotografijama nestašne mace uveseljavaju obožavaoce, piše Jutarnji.

You have the eyes of a hawk if you can spot the cat hiding in optical illusion pic.twitter.com/pgKDtPS2nn

— Aditya (@Adityaforfaith) August 11, 2022