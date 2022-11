Ljudi se hvataju za glavu kad vide ovu fotografiju: Niko ne zna tačan broj ruku (foto)

Četiri unučića, tu nema dileme, ali koliko ruku vidite na fotografiji?

Ova optička iluzija izludela je ljude jer skoro svi na prvi pogled vide tri šake, ali četiri unučića. Izgleda kao da jedna flašica lebdi u vazduhu.

Međutim, ako pažljivo pogledate, primetićete i četvrtu ruku, obučenu u maskirnu jaknu i sa rukavicom koja je isprva gotovo nevidljiva.

„Moj mozak odbija da veruje da se na ovoj fotografiji nalaze četiri ruke“, stoji u opisu fotografije koja je na Tviteru dobila preko 214 hiljada lajkova.

My brain refuses to believe there are 4 people in this photo pic.twitter.com/GOwglY3vyw

— Jen Gentleman 🌺 (@JenMsft) February 14, 2021