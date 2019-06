Ljudi u čudu zbog nečeg što je u Srbiji i Nemačkoj potpuno normalno (foto)

Običaji pojedinih kultura često su iznenađujući za pripadnike drugih kultura pa se zbog nekih potpuno uobičajenih stvari lome koplja na internetu i razvijaju (bespotrebno) dugačke diskusije na društvenim mrežama.

In Germany it‘s the MOST NORMAL thing that washing machines are placed in bathrooms and not in the kitchen where it definitely doesn‘t belong???? IM- pic.twitter.com/s5evTPwgap

— melis (@biebersgrills) May 29, 2019