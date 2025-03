Logički test koji svima zadaje glavobolju: Umete li vi da odgovorite na ove zadatke?

Svi vole da rešavaju različite zagonetke, ukrštene reči, mozgalice.

One utiču na razvoj vašeg mozga i drže ga u dobroj funkciji sve do same starosti. Sajt „Bright Side“ nudi 5 logičkih zadataka, neke od njih ćete rešiti za nekoliko sekundi, a ostali će zahtevati malo više vašeg vremena i napora. Da li ste spremni za izazov? Odgovori vas čekaju na kraju testa.

1. Zagonetka lažnih novčića

Imate 3 zlatna novčića, jedan od njih je lažan. Lažna kovanica je manje težine od ostale dve. Kako određujete koji novčić je lažan?

2. Izazov za kuvara

Da bi pobedio na kulinarskom takmičenju, šef kuhinje treba da isprži 6 šnicli za 16 minuta koristeći samo jedan tiganj. U tiganj mogu stati samo 4 šnicle. Kako će kuvar to uraditi?

3. Kokoške i jaja

Baka je imala 3 kokoške koje su snele 33 jaja za 3 dana. Jednog dana baka odluči da joj je potrebno više jaja, pa je kupila još 12 kokošaka. Koliko će starica imati jaja za 15 dana?

4. Vitezovi i princeza

Jednom davno, kralj je želeo da pronađe muža za svoju ćerku, pa je organizovao viteški turnir. Kandidati su morali da pristanu na dosta izazova, a na kraju su ostala samo 2 muškarca. Da bi odlučio koji će oženiti njegovu ćerku, kralj je naredio vitezovima da povedu svoje konje do jezera. Onaj čiji konj stigne poslednji, dobija princezu. Vitezovi su na svojim konjima krenuli lagano do jezera, trebalo im je nedelju dana, jer nijedan od njih nije želeo da bude prvi. Kada su sišli sa konja, princeza im je prišla i šapnula nešto. Vitezovi su ponovo uzjahali , ali su se ovaj put takmičili ko će pre stići do jezera. Šta im je princeza rekla?

5. Troja vrata

Dečak u šumi je pronašao napuštenu kabinu. Odlučio je da uđe. Nakon što je ušao vrata su se zatvorila, mesto je bilo veoma mračno. Dečak je našao prekidač za svetlo, ali nije bilo struje. Začuo se glas koji mu je rekao da može izaći iz kabine, ali mora odabrati jedna od troja vrata. Iza prvih vrata je bilo 1000 otrovnih zmija. Iza drugih električna stolica i dželat, a iza trećih lav koji je gladan. Kako će dečak izaći?

Odgovori:

1. Na oba tasa stavite po jedan novčić, ako oba imaju istu težinu, treći je lažan.

2. Staviti 4 šnicle u posudu i pržiti 5 minuta. Posle toga dve okrenuti, a druge dve polupečene izvaditi napolje i zameniti ih sa dve nepečene, i njih pržiti 5 minuta. Nakon 5 minuta, izvaditi dve koje ste već okrenuli, ubaciti dve već polupečene i pržiti 5 minuta.

3. Ako ste mislili da je odgovor 15, pogrešili ste. Ako su 3 kokoške za 3 dana snele 3 jaja, to znači da kokoška daje 1 jaje svakog dana, što znači da će za 15 dana sneti 5 jaja, dakle 15 kokošaka će sneti 75 jaja.

4. Princeza im je šapnula da zamene konje.

5. Dečak treba da izabere vrata iza kojih je električna stolica. U kabini nema struje, tako ni dželat neće moći ništa da uradi.

