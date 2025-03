Luksuzni humidor za cigare plaćen 4,6 miliona evra, oborio rekord na aukciji

Luksuzan kubanski humidor – kutija za čuvanje cigara, oborio je rekord na aukciji, prodat za 4,6 miliona evra tokom 25. festivala cigara u Havani „Festival del habano“, a pokretač skoka cena je dinamično azijsko tržište.

Deset humidora za cigare bilo je ponuđeno kolekcioarima, predstavnicima firmi i specijalizovanim novinarima iz celog sveta.

U humidoru od ebanovine i ukrašen sedefom, zlatom i staklom, je 400 cigara „Behika Cohiba“, najekskluzivnijeg asortimana Kube.

Luksuzna kutija koju je kupio čovek iz Azije čije ime nije otkriveno, premašila je prethodni rekord za 100.000 evra iz 2024, kada je najprestižniji komad dostigao je 4,5 miliona evra, a kupio ga je Sjaohong Hu, predsednik kineske medijske grupe.

Učešće Kine na festivalu u Havani je svake godine sve vidljivije što odražava jačanje azijskog tržišta cigara.

„Posle napornog dana na poslu, sedneš, popušiš cigaru i osećaš se opušteno“, rekao je za AFP 44-godišnji kolekcionar Džejson He koji je na Kubu došao iz Pekinga.

„Sve više ljudi puši cigare u Šangaju, Hong Kongu i u mnogim gradovima“ u Kini, potvrđuje Žang Fančen, 39, direktor visokotehnološke kompanije u Šangaju.

Kao i svake godine, za završno veče, grupa „Habanos S.A“, zadužena za marketing kubanskih cigara u svetu, privukla je sve i cigare „Behike 56“ prodavala za 270 evra.

Među 2.000 gostiju bili su predsednik KUbe Migel Dijas-Kanel, članovi porodica bivših lidera Fidela i Raula Kastra i kubanski olimpijski šampion u rvanju Mihain Lopes.

Aukcija, čiji je prihod zvanično namenjen kubanskom zdravstvu, prikupila je ove godine 16,4 miliona evra. U prethodne dve godine zaradio je 17,8 i 11,9 miliona evra.

To je svetlosnim godinama veće od cifara iz prethodne decenije kada prodaja u dobrotvorne svrhe nikada nije prelazila milion evra, uprkos potpisu Fidela Kastra (1926-2016) koji je stavljen na određene humidore za cigare.

„Habanos S.A.“ je objavio rekordni promet od 827 miliona dolara što je povećanje vrednosti prodaje od 16 odsto. Trend rasta koji se nastavlja da se potvrđuje poslednjih godina: plus 31odsto u 2023, plus dva odsto 2022, plus 15 odsto 2021.

Pored nove komercijalne politike koja je povećala cene u 2022. i održavanja evropskog tržišta gde Kuba ima 54odsto, to je zasnovano na rastu azijskog tržišta, dok su Sjedinjene Američke Države i dalje zatvorene za Havanu zbog ekonomskog embarga.

„Kinesko tržište, kao i azijsko-pacifički region uopšte, koji čini 24 odsto vrednosti prodaje grupe Habanos, nastavljaju da budu pokretač rasta“, potvrdio je Hose Marija Lopes, potpredsednik zadužen za razvoj.

Upečatljiv znak tog razvoja je što „Habanos S.A.“ okuplja kubansku državu i kompaniju „Tabacalera“ koju je 2020. godine konzorcijum azijskih investitora kupio od britanske grupe „Imperial Brands“.

Suočena sa ogromnim kineskim tržištem, veliki su ulozi za Kubu, čiji je duvan koji slovi za najbolji na svetu, jedan od vodećih izvoznih proizvoda.

U godinama koje dolaze ostaju pitanja o proizvodnim kapacitetima te ostrvske zemlje dok privreda prolazi kroz duboku krizu, pogođena jačanjem američkih sankcija i masovnom emigracijom koja slabi sve proizvodne sektore.

(Beta)

