Ma kakva masaža – ovo je novi hit

„Gledam, tržište je prezasićeno salonima za masažu.

Masaža tajlandska, masaža kineska, masaža turska…

A meni lično više od masaže prija – češkanje.

Paltio bih da me neko češka.

Po glavi, leđima, svuda.

To mi je uživanicja, ali nigde ne postoji takva uslužna delatnost i koliko vidim, postoji samo par rekvizita u vidu one jadne mrtvačke šake (za leđa) i one šatro mutilice za jaja (za glavu).

Kako se vama čini ta ideja, molio bih neke ideje.“ (ranjeni Zoro)

– Valjda je to prosto, sedneš u kafić i platiš konobaru da te češka dok srčeš hladni ness. (Boljarin)

– Razmišljao sam zbog čega ne može čovek samog sebe da češka, msm, može, ali to nije to. Nedostaje taj neki momenat nepredvidivosti, jer nikad ne znaš gde će nečiji prst da krene. Računam, da od rekvizita ništa tu ne bi ni trebalo, samo dobra volja i možda malo duži nokti? (ranjeni Zoro)

– Koliko plaćaš po satu? Diskrecija zagarantovana. Masazu glave daću ti gratis. (mizica)

– Pa ne znam, nisam razmišljao još o tome, reko prvo da vidimo da li je ideja uopšte dobra. A onda da tražimo od neke nevladine organizacije da nas sponzoriše ili kako to već ide? (ranjeni Zoro)

Napišite i Vi šta mislite o ovoj ideji na Forumu Krstarice…