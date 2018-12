Majakovski i Solženjicin robijali u njemu: Zatvara se najozloglašeniji ruski zatvor Butirka?

View this post on Instagram

Zamglavы FSIN anonsiroval zakrыtie SIZO «Butыrka» Budut zakrыtы dva SIZO: «Presnя» i «Butыrka», pravda neizvestnы sroki zakrыtiя i dalьneйšie deйstviя rukovodstva FSIN, soobщaet RBK. Dannoe zaяvlenie sdelal Valeriй Maksimenko, яvlяющiйsя zamglavoй Federalьnoй službы ispolneniя nakazaniй. On povedal o tom, čto bыlo predloženo zakrыtь oba vыšenazvannыh sledstvennыh izolяtora, no mэriя predložila zakrыtь eщe odin izolяtor – «Matrosskaя tišina». Vzamen «ustarevših» stroeniй bыlo predloženo postroitь novый izolяtornый kompleks vmestimostью v 5 tыs. čelovek, kotorый budet nahoditьsя v «Novoй Moskve». Ostalьnыe novosti Vы možete naйti po ssыlke v profile #smi #novosti #kapitalstranы #butыrka #presnя #tюrьma