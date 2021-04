Majmun sa čipom u mozgu pokreće video-igru mislima (video)

Makaki majmun Pejdžer, kome je kompanija milijardera Ilona Maska ugradila čipove u mozak, u stanju je da pokreće video-igru mislima.

Pejdžer je „priključen“ na sistem kompanije „Neuralink“ pre šest nedelja i uvežban je da igra više video-igara u zamenu za banana smuti koji dobija preko slamčice, prenosi RT.

Tokom ispitivanja ovog sistema, snimljena je aktivnost preko više od 2.000 elektroda koje su ugrađene u moždanu koru majmuna, u delu zaduženom za pokrete ruku i šake, poznatom kao motor korteks. Taj deo mozga slao je signale bežičnim putem, a potom su prevođeni u algoritam za mašinsko učenje.

Aparatura je potom prevodila signale iz majmunovih neurona kako bi se igra pokretala.

Majmun je prvo naučen da igra igru putem džojstika, a potom je, kada su tokom takvih aktivnosti zabeleženi signali iz njegovog mozga, oni prepoznati i kada je džojstik uklonjen.

Tako je Pejdžer mogao da pokreće video-igru samo svojim mislima.

Cilj „Neuralinka“ je da omogući paralizovanim ljudima da koriste računare ili mobilne telefone putem misli, preko kursora ili virtuelne tastature. Ilon Mask je tvitovao kako će kasnije varijante ovog sistema omogućiti korisnicima da upotrebljavaju svoje telefone brže nego kada bi koristili ruke.

Takođe, naveo je da je cilj i komunikacija putem ovog sistema i između različitih delova tela. Tako bi ljudi koji su nepokretni zbog povreda nervnog sistema, mogli ponovo da prohodaju.

Later versions will be able to shunt signals from Neuralinks in brain to Neuralinks in body motor/sensory neuron clusters, thus enabling, for example, paraplegics to walk again

— Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2021