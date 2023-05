Malo ko zna svrhu jednog dodatka na mantilima i kaputima, ali ova devojka je objasnila sve

Da li ste se nekada pitali čemu služi traka s dugmetom na ramenima vaše kožne jakne ili kaputa, koje mnoge podsećaju na epolete?

Jedna devojka je na Tviteru otkrila pravu svrhu ove trake i nije samo estetska. Frančeska Horsburg se uvek pitala koja je svrha ove trake s dugmetom koju imaju neki modeli kožnih jakni, kaputa i mantila. Čim je saznala svrhu, svoje saznanje je podelila na Tviteru.

Taken me 18 years to find out that the weird shoulder buttons on jackets is to hold your bag in place so it doesn’t fall off🤯who knew pic.twitter.com/IMLqAb0K3s

— Francheskahorsburgh (@Francheskahor6) October 29, 2018