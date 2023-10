Malo ljudi reši iz prve: Koliko kvadrata možete da vidite za 11 sekundi?

Test inteligencije poslužiće svrsi, a uz to vas i zabaviti. U ovim vrstama umnih zagonetki morate pažljivo da analizirate problem i dođete do odgovora koristeći svoje analitičke i logičke veštine zaključivanja. Potrebno je da uključite kreativnost da biste došli do rešenja, jer odgovor neće biti odmah pred vama.

Predstavljamo smo zanimljivu mozgalicu u kojoj morate da prebrojite ukupan broj kvadrata unutar slike.

Koliko kvadrata možete da uočite u 11 sekundi?

Na ilustraciji se nalazi veliki kvadrat s malim kvadratićima unutar njega. Dakle, dok brojite ukupan broj kvadrata, treba da pazite i na male kvadrate.

Morate pažljivo da pogledate ilustraciju pre nego što odgovorite na ovu zagonetku, jer je odgovor prilično jednostavan, ali lukav.

Odgovor na mozgalicu

Postoji ukupno 10 kvadrata unutar slike. Ova mozgalica samo je još jedan zabavan način za procenu vašeg IQ nivoa. Međutim, pokušaj stvarnog IQ testa je dobar način da saznate svoj nivo inteligencije.

