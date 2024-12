Mapa pokazuje gde će vam ponuditi hranu kad dođete u goste, a gde ne: Pogledajte Srbiju

Zanimljiva mapa kruži ovih dana društvenim mrežama i jasno pokazuje podelu između Balkana i ostatka Evrope.

Jedina greška na ovoj karti je što Srbija nije u posebnoj boji. Neće vam samo ponuditi hranu, već ćete jesti bez prestanka od prve do zadnje sekunde.

I’d say the older the person the more food you get in Eastern Europe.

Also, if a country has two different colors they should be split up. That a pretty natural border. pic.twitter.com/MjbJXItMB7

— Bebo (@senorbebo) April 7, 2024