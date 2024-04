Matematička mozgalica namučiće mnoge: Samo pravi genijalci uspevaju da dođu do tačnog rešenja

U ovom zadatku koji smo vam spremili danas, čeka vas zanimljiva mozgalica.

Kao što vidite, postavili smo neke jednačine koje nisu tačne, ali zapravo dovode do nekih rešenja. Na vama je da odredite koje je rešenje sledeće, a da pritom odredite na koji način se dolazilo do prethodnih.

Dakle, kako se dolazi do rešenja, od 5, 20 i 45 to je vaš zadatak, a za to imate 17 sekundi, piše Ona.rs.

Ako ste uspeli da rešite, čestitamo vam, a ako niste ili jednostavno želite da vidite tačno rešenje, pogledajte ga u nastavku teksta.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tačan odgovor je 80.

Kako?

Tako što se svako rešenje povećava za 10. Početni odgovor da tako kažemo je 15 i na taj broj dodajete desetku.

5+15=20

20+25=45

45+35=80

