Matematička mozgalica: Samo genijalci će uspeti da za 15 sekundi reše ovu jednačinu

Današnji izazov se tiče mentalnih proračuna i stoga zahteva veliku pažnju. Radi se o pronalaženju tačnog odgovora na jednačinu u zadatom roku od 15 sekundi.

Pre nego što počnete, znajte da mnogo ljudi nije uspelo pre vas, čak i ako se ovaj zadatak u početku čini lak. Ako ste spremni za ovaj izazov, raskomotite se i budite spremni da pokrenete svoj mozak.

Kako funkcioniše ovaj test?

Današnji izazov je prilično jednostavan. Sve što treba da uradite je da pronađete odgovor na ovu jednačinu:

8×0 +5×2-3

Da biste to uradili, morate se setiti lekcija iz matematike. Morate usvojiti pravu strategiju i koristiti logiku da biste prevazišli ovu enigmu.

Takođe odvojite vreme da se koncentrišete na sve brojeve i znakove koji su uključeni u operaciju. Ovo će vam olakšati ovu kalkulaciju.

Ovakvi testovi pružaju mnoge prednosti i za fizičko i za mentalno zdravlje. U stvari, njihovo rešavanje pomaže u poboljšanju kapaciteta mozga.

Pored toga, ova vrsta testa takođe privlači pažnju i samim tim optimizuje sposobnost koncentracije što je veoma korisno u učenju i radu.

To je takođe dobar način da se inteligentno zabavite. Ova vrsta igre stoga pomaže u smanjenju svakodnevnog stresa i anksioznosti. Zašto to ne biste učinili ritualom i odvojili nekoliko minuta dnevno da to uradite? Neke igre su takođe dizajnirane za ljude svih uzrasta. I odrasli i deca mogu prihvatiti izazov.

Odgovor: evo rezultata ovog zadatka

Da biste pronašli pravi odgovor, morate nastaviti korak po korak.Pamtite sigurno sa časova matematike: u jednačini množenje ima prednost nad sabiranjem i oduzimanjem. Morate početi tako što ćete izračunati 8×0 i 5×2. Ovo rezultira 0+10-3. Još samo 10-3. Dakle, tačan odgovor je 7.

Čestitamo ako ste pronašli rešenje matematičke zagonetke. Vi ste genije za matematiku. Većina ljudi koji su pokušali da završe izazov nisu uspeli.

To takođe pokazuje da ste promišljena osoba koja veliku pažnju posvećuje malim detaljima.

