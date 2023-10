Matematički zadatak koji je podelio internet: Da li znate tačan odgovor?

Mozgalice i matematički zadaci napravljeni su tako da nam se isprva poigraju s mozgom, ali rešenje uglavnom nije toliko teško koliko isprva to izgleda.

Na društvenim mrežama objavljena je kratka matematička priča koja je podelila korisnike, a koja glasi:

„Čovek ukrade novčanicu od 100 dolara iz kase prodavnice. U istoj radnji lopov zatim kupuje robu u vrednosti od 70 dolara i koristi ukradenu novčanicu. Dobija 30 dolara kusur. Koliko je novca prodavnica izgubila?“

Ovo pitanje je za neke bilo vrlo jednostavno, a za druge komplikovano. Nekima su, sasvim nepotrebno, odlučili da pokažu da su navodno pametni, pa su u matematičku priču uveli nove varijable, kao što su osiguranje, marža, porezi…

Objava je postavljena ispod, pa proverite da li možete da rešite matematički zadatak, a ispod posta nalazi se i tačan odgovor.

