Matematički zadatak za decu izludeo ceo svet: Znate li vi odgovor na ovo, naizgled lako, pitanje?

Pitanje iz jednog zadatka iz matematike za osnovce izluđuje ljude širom sveta. Neko je na Tviteru podelio fotografiju pitanja koje je očigledno bilo sastavljeno za učenike i izazvao lavinu reakcija ljudi koji nude svoje najrazličitije odgovore.

Objavljujući sliku, korisnik je priznao da mu je bilo teško da odgovori, napisavši: „Glava me boli od ovog pitanja“. Dakle, u čemu je problem?

Jah know start diss a hurt mi head pic.twitter.com/ptYFtS9DSx — Minister of Foolishness 🇯🇲 (@yawdmontweet) June 21, 2023

„Koje je vreme najbliže ponoći?“, glasi pitanje, a ponuđena su četiri moguća odgovora: „A. 11:55, B. 12:06, C. 11:50 i D. 12:03.“ Iako bi na prvi pogled moglo da se učini kao prilično jednostavno pitanje, bilo je mnogo ljudi koji su se borili s odgovorom. Neki su navodili da je tačan odgovor zapravo A jer je to bilo najbliže ponoći bez potrebe za vraćanjem u prošlost. Drugi navode da je 11:55 je tehnički bliže sledećoj ponoći, ali pitanje ne navodi da li je to ponoć o kojoj je reč.

Nastala prava rasprava

Objašnjavajući razlog, jedan je korisnik rekao: „Jasno je odgovor D!!! Znači najbliže samom vremenu, ne insinuirajući da je nužno pre ponoći.“ Drugi je dodao: „Pitanje govori o blizini, a ne o hronologiji, pa je odgovor D.“

Neko je čak upotrebio veštine ChatGPT-a kako bi došao do srži stvari. Nakon što je upisao pitanje u AI bot, on je odgovorio: „Najbliže vreme do ponoći bilo bi D.“

