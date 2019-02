Medved Miša nam na Sretenje otkrio kada će kraj zime (foto)

View this post on Instagram

Danas se obeležavaju praznici Sretenje Gospodnje i Dan državnosti Srbije. Po verovanju, na Sretenje se sreću zima i leto, a dani postaju sve duži. Bitno je kakvo će vreme biti tog dana. Ako bude sunčano, medvedi će ugledati svoju senku, uplašiće se i vratiti u jazbinu, a zima će trajati još šest nedelja. Naš medved Miša se jutros prošetao i nije se vraćao u jazbinu, a to su zabeležile i kamere RTS i PRVE televizije. Iskoristite ove lepe, februarske dane za posetu Beo Zoo Vrtu 🔆 #beozoovrt #zoo #animals #bear