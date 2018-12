Medved pojeo 40 kg kokaina i razotkrio krijumčare droge (foto)

Jedan medved u Kentakiju je, tokom uobičajene šetnje kroz šumu 1985. godine naišao na 40 plastičnih vrećica punih kokaina. Bio je gladan i pojeo je sve što je video. I odmah uginuo.

#ThrowbackThursday

Meet the #CocaineBear aka Pablo EskoBear 😂👇

In 1985, when a black bear found and ate 88 pounds of cocaine in Georgia, he became the victim of a powerful smuggling ring https://t.co/xdQO9GEiNa via @TvnVintage pic.twitter.com/79J6aPsXvF

— TRUMP Defense ☎️ (@SlicksTweetz01) December 20, 2018