Milioni u Meksiku, SAD i Kanadi čekaju pomračenje Sunca

Milioni ljudi duž uskog koridora od Meksika preko SAD do Kanade željno iščekuju današnje potpuno pomračenje Sunca, ali meteorolozi najavljuju oblačno vreme pongde koje će pokvariti uživanje.

Pretpostavlja se će to biti pomračenje s najviše gledalaca u Severnoj Americi ikada do sada, jer će biti vidljivo u gusto naseljenoj oblasti. Uz to je skoro svima u Severnoj Americi „garantovano“ barem delimično pomračenje Sunca.

Na istoku, kod vodopada Nijagare, turisti su, da bi došli do što boljih mesta, noćili u karavanima i kamperima, a zvaničnici tog parka tek očekuju navalu mase s ležaljkama i s frižiderima za hranu i piće.

Da pomračenje bude potpuno, kao danas, Mesec treba da prođe tačno ispred Sunca, potpuno blokirajući svetlost koja s njega stiže na Zemlju. Tada u području gde se to vidi nastaje sumrak, a oko Sunca se vidi samo tanak svetleći prsten njegove atmosfere – „korona“. Iako nije baš mračno kao noću, to je dovoljno da ptice i druge životinje utihnu i da se na nebu umesto plavetnila nakratko vide poneke jače zvezde.

Današnje pomračenje traje na mestu odakle se posmatra do četiri minuta i 28 sekundi što je skoro dvostruko duže nego pre sedam godina u SAD, jer je Mesec bliži Zemlji, te je njegova senka veća. Naredno potpuno pomračenje Sunca u SAD biće kroz 21 godinu.

Pomračenje – Mesečeva senka na Zemlji će se danas pet sati premeštati s Tihog okeana do Mazatlana u Meksiku, zatim do Teksasa, Oklahome, Arkanzasa i 12 drugih američkih država na Srednjem zapadu, Srednjem Atlantiku i Nove Engleske, pa do Kanade. Poslednja stanica biće Njufaundlend, a pomračenja se završava u severnom Atlantiku.

Za gledanje pomračenje je potrebna zaštita očiju odgovarajućim zamračenim naočarima s filterima za gledanje u Sunce, a kada se ono potpuno izgubi iz vidokruga tokom pomračenja, koronu je moguće nakratko pogledati i kroz dobro zagaravljeno parče stakla.

(Beta)

