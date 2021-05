Mislilo se da je izumrla: Životinja viđena prvi put posle 40 godina (video)

Nakon četrdeset godina, naučnici su u Argentini videli džinovsku vidru koja se smatrala izumrlom vrstom u ovoj državi zbog nestanka staništa i izlovljavanja.

Three giant river otter pups — part of a globally endangered species — have been born in Argentina, thanks to a rewilding program that’s working to return the species to the country’s Iberá wetlands. pic.twitter.com/jG3wlCs5HH

Džinovska vidra (Pteronura brasiliensis) je primećena u reci Bermeho, u nacionalnom parku El Impenetrable u argentinskoj provinciji Čako. Ova vrsta je u Argentini poslednji put viđena 1980. godine u divljini, a u reci Bermeho nije uočena više od jednog veka.

Sebastijan Di Martino, direktor zaštite Fondacije „Rivajlding Argentina“, primetio je džinovsku vidru i snimio je svojim telefonom dok je vozio kajak.

„Postoje dva moguća objašnjenja za ponovno pojavljivanje ove globalno ugrožene vrste. Najbliža poznata populacija džinovske vidre je u regiji Pantanal u Paragvaju. Iako je regija udaljena oko 1.000 kilometara, postoji mreža vodenih tokova kojim je ova jedinka mogla da stigne do Argentine. Ovo bi bilo jednostavno objašnjenje“, ističe Di Martino.

„Druga mogućnost je da u Argentini postoji nedetektovana populacija džinovske vidre. Ove životinje žive u porodičnim grupama, a mi smo videli usamljenu jedinku za koju pretpostavljamo da je došla iz grupe“, dodaje Di Martino.

Džinovska vidra je najduži pripadnik porodice kuna i dostiže 1,8 metara, a odrasle jedinke mogu težiti i do 35 kilograma. Njihovo gusto, vodootporno krzno je čokoladno-braon boje, a na vratu imaju karakterističnu belu ili krem šaru.

A little piece of good environment news….The Argentinian giant river otter, thought to be extinct, has been spotted. Thanks to re-wilding and new national parks in Argentina it is now back in its natural habitat playing it's part in the aquatic ecosystem. pic.twitter.com/NRLWC8UiPV

