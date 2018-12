Mislite da neko liči na vas: Pronađite svog dvojnika bilo gde u svetu

Ukoliko na stranicu I Look Like You dodate svoju fotografiju, servis za upoređivanje svih fotografija će na osnovu nje pronaći osobu koja izgleda kao vi.

Ovaj zabavan servis koji služi isključivo za razonodu nudi i opciju pregledanja sličnosti među drugim osobama.

Cela ideja razvila se iz priča o bezbednosnim službama, koje prepoznavanje lica koriste kao pomoć pri traženju kriminalaca.

Autori servisa Vejn Dam i Kirk Džonson su odlučili da naprave web stranicu u trenutku kad korisnici postave više od 100.000 fotografija, prenosi Cdm.me.

To se i dogodilo, a na vama je da proverite ko izgleda isto kao i vi.