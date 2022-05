Mislite da znate kako se pravilno koristi ručka iznad prozora u automobilu? Iznenadiće se

Na društvenim mrežama često saznajemo skrivene funkcije stvari koje godinama pogrešno koristimo, a tako je jedna devojka nedavno otkrila i za šta zapravo služe ručke koje se u automobilima nalaze iznad prozora, piše Mirror.

Korisnica @sanne_vberkel objavila je video na TikToku u kojem je pokazala kako se ručka u automobilu zapravo koristi, a njen snimak je sakupio više od 7,1 miliona pregleda šokiranih korisnika.

Video počinje s njom koja ručicu povlači iznad suvozačkog prozora pre nego što unutra okrene malu polugu unutra. Ova poluga zapravo drži ručku na mestu, što olakšava vešanje stvari.

Moramo istaći da ovo možda neće raditi za svaki automobil, ali vredi proveriti da li funkcioniše kod ručke vašeg automobila.

Brojni TikTok korisnici ostali su šokirani tom funkcijom priznajući da im to nikad ni ne bi palo na pamet, a brzo su u komentarima otkrili i da više nauče na društvenim mrežama nego u stvarnom životu. “Šta?! Kako to nisam shvatila za 42 godine života?”, pitala se jedna korisnica, dok je druga dodala: “TikTok me naučio više nego škola!”

