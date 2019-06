Misterija? Pet fotografija sa „Gugl“ mape koje niko ne može da objasni (video)

Temeljnim pretraživanjem arhive „Gugl“ mape na nekim fotografijama su uočeni neobični prizori za koje nema objašnjenja…

Vanzemaljci, anđeli, demoni… neke su od teorija koje prate ove neobične prizore koje je na kameri zabeležila „Gugl“ mapa. Na Jutjubu je objavljen snimak koji predstavlja pet misterioznih bića, za koje neki tvrde da su obična slučajna prikaza i glupost, dok drugi veruju da u tome ima nešto više…

Fotografija 5. U Florijanopolisu u Brazilu na snimku ulice iz 2013. godine „Gugl“ je zamutio prizor onog što se čini kao običan reklamni izlog. Ipak, približavanje prizoru odaje nešto što izgleda kao lice iz noćnih mora koje kao da se probija iz mraka, prenosi hrvatski „Ekspres“.

Fotografija 4. Prizor iz 2015. iz francuskog grada Nansi otkriva balkon koji izgleda kao da je fotografski izmenjen u pokušaju da se prikrije neidentifikovano stvorenje koje se videlo 2011. Prema teoretičarima zavere, budući da je fotografija objavljena pre nego su je s „Gugla“ cenzurisali, potom i prepravili, to definitivno nije bez razloga. Naknadno se pojavilo još neobičnih fotografija sličnih prizora, koje je „Gugl“ redovno uklanjao.

Fotografija 3. Na kanadskom auto-putu je 2013. oko „Gugl“ mape uhvatilo neobičnu senku, da bi se vrlo brzo tamna figura povukla u gustu šumu Britanske Kolumbije duž potoka. Lovci na bigfuta od tada tvrde da je to stvorenje on, budući da je to područje poznato po navodnim viđenjima bigfuta.

Fotografija 2. U britanskom Liverpulu na Strit vju snimku iz 2014. godine navodno je duh plavokose devojčice koji viri kroz prozor napuštenog sirotišta. Taj kompleks se otvorio 1874, ali je 1954. pretvoren u bolnicu za duševno poremećene s kriminalnim prekršajima. Od 1997. prostor je napušten, a lokalni stanovnici tvrde kako često čuju neobične zvukove.

Fotografija 1. U Italiji je na „Guglovoj“ mapi prikazana vrlo neobična formacija oblaka. Skeptici su to proglasili najavom Apokalipse, a slična se stvar dogodila u švajcarskom Kvartenu.

(Sputnjik)