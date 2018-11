Misteriozne pojave na nebu uznemirile pilote (video)

Dva iskusna pilota su letela na ekstremno velikoj visini na zakazanim letovima pre nego što su iznad jugozapadne obale Irske ugledali nedeinfikovani leteći objekat sa jakim svetlima.

Kako piše britanski Miror ovaj događao se desio prošlog petka u 6:47 po lokalnom vremenu. Pilot avio kompanije Britiš ervejz, koji je upavljao avionom od Montreala prema Hitrou, kontakitrao je avionsku luku u irskom gradu Šenonu, prenosi B92.net.

Kako je ispričao za lokalne medije „primetio je jaka svetla na nebu, objekat se približio sa leve strane, a potom ubrzao ka severu“.

S obzirom da su se objekti kretali jako brzo, on je isprva pomislio da je reč o vojnim vežbama, ali se nakon kontaktiranja kontrole leta ubrzo uverio da nisu prijavljene takve aktivnosti.

Da stvar bude još čudnija, ista događanja na nebu prijavio je još jedan pilot koji je imao slično iskustvo.

Na njegovoj putanji se pojavilo čak nekoliko objekata, koji su takođe obasjali nebo svetlošću, a prva asocijacija je bio meteor ili neki sličan objekat iz svemira koji je ušao u atmosferu. Takođe, oni su za nekoliko sekundi nestali iz njegovog vidokruga.

