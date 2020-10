Misteriozni crtež u pustinji otkriven posle 2 hiljade godina (foto)

Arheolozi u Peruu otkrili su veliki crtež mačke na zemlji, koji je do sada bio neotkriven duže od 2.000 godina u poznatoj Naska pustinji. Taj crtež deo je čuvenih geoglifa, koji su jedna od najvećih misterija u arheologiji zbog svoje brojnosti i veličine. Arheolozi veruju da su crteži imali ritualnu i funkciju u astronomiji.

Crtež mačke dug 37 metara bio je do sada jedva vidljiv i gotovo je nestao jer se nalazio na brdu sa velikim nagibom i uništavala ga je erozija, navode iz Ministarstva kulture Perua.

Arheolozi navode da su otkrili ovaj crtež kada su pokušavali da poprave pogled sa vidikovca koji koriste turisti u čuvenoj Naska pustinji.

Meow! Huge, new reclining cat geoglyph recognized on Peru's Nazca Pampas after recent site refurbishment. (Andina) https://t.co/fOLMUZrHCY pic.twitter.com/eg2fO4SqmD

— Steven Ashley (@steveashleyplus) October 17, 2020