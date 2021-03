Misteriozni objekat obasjao nebo iznad Oregona (video)

Veliki broj stanovnika američkog pacifičkog severozapada, posebno iz savezne države Oregon, izvestili su da su u četvrtak uveče videli tajanstvene nebeske letelice jarke svetlosti kako klize nebom.

Neki očevici su uvereni da su primetili meteor ili letelicu koja se srušila.

​Međutim, stručnjaci kažu da svetlost verovatno potiče od ostataka rakete „Spejs iks Falkon 9“ koja je izgorela u Zemljinoj atmosferi.

Yes, #salemoregon, we saw it too! It occurred at about 2059.

Dispatch received many, many calls. Salem Airport tower is aware. Per the tower, anyone with questions or wanting to submit video can contact the FAA. pic.twitter.com/ZUo4Uvryeb

— Salem Police Department (@SalemPoliceDept) March 26, 2021