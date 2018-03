Misteriozni objekat iznad Atlantika: Objavljen tajni snimak američkog vazduhoplovstva (video)

Videosnimak nastao 2015. uz Istočnu obalu SAD uhvatila je trenutak kada misteriozni objekt preleće Atlantik. Na snimku se može čuti pilot koji je primetio neidentifikovani leteći objekt kako juri nad okeanom, piše Mirror.

Kristofer Melon (Christopher Mellon), savetnik kompanije „To the Stars Academy of Arts and Science“ napisao je u „Washington Postu“ da je snimak pokazao da je “vreme da se ostavimo svih tabua u vezi NLO-a”.

Snimak je napravio avion američke mornarice dok je leteo na visini od 7.600 metara. Brzi objekt može se videti kako juri preko ekrana. U jednom trenutku kamera je čak uspela da prati objekt. Može se čuti pilot kako uzbuđeno viče “Whoa! Imam ga!”, pre nego što se nasmejao. Ali, zatim dodaje “Koji k***c je ovo!?” Zatim govori oficiru za oružje “Pogledaj kako ovo leti.”

S video snimka je skinuta oznaka tajnosti. U oktobru prošle godine američke oružane snage potvrdile su da je postojao program istraživanja NLO-a, ali da je finansiranje daljnih istraživanja prekinuto još 2012. godine.

Postoje brojni izveštaji o susretima vojnog osoblja s neobičnim letećim objektima. U nekim slučajevima su primetili letelice koje se spuštaju s visina od 20 kilometara nadzvučnim brzinama, prenose mediji u regionu.