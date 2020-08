Misteriozni snimak ruskog kosmonauta sa Međunarodne svemirske stanice (video)

Ivan Vagner stigao je na Međunarodnu svemirsku stanicu 9. aprila svemirskom letelicom Sojuz MS-19 zajedno sa kolegom kosmonautom Olegom Skripočkom i Amerikancima Endruom Morganom i Džesikom Meir.

Ruski kosmonaut Ivan Vagner koji se trenutno nalazi na Međunarodnoj svemirskoj stanici podelio je video snimak polarne svetlosti nad Antarktikom na kom se vidi nekoliko nepoznatih objekata koji lete kroz svemir.

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.

The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU

— Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020