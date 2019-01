Misteriozno ubrzanje magnetnog polja: Severni pol klizi ka Sibiru (video)

Magnetno polje Zemlje, osnova za moderne globalne navigacione sisteme prolazi kroz stanje nereda, gurajući Severni pol od Kanade prema Sibiru, i niko nije siguran zašto se ovo dešava.

Severni pol klizi iz pravca Kanade prema Sibiru i kreće se neobično velikom brzinom od oko 50 km godišnje.

Zbog novonastale situacije i „neuobičajeno“ brzog kretanja, naučnici moraju da izdaju hitne dopune mapa koje koriste elektronski navigacioni sistemi. Najgore u svemu je što se ne zna šta uzrokuje da se magnetno polje sada kreće tako brzo.

Magnetno polje menja se kada rastopljeni metali okružuju čvrsto jezgro zemlje i stvaraju struje i odgovarajuće magnetno polje. Kao rezultat toga, magnetni polovi imaju tendenciju da se malo pomeraju.

Severni magnetni pol prošao je prošle godine Međunarodnu datumsku granicu (zamišljena linija na Zemlji, suprotno od Griničkog meridijana koja menja datum kada se pređe), brzinom od 55 km godišnje, što je više od tri puta brže nego što se kretao pre sredine 1990-ih. Sada se nalazi na istočnoj hemisferi i odvaja se od Kanade i približava se Sibiru.

Naučnici smatraju da bi mlaz tečnog gvožđa ispod Kanade mogao da bude odgovoran za kretanje polova, slabljenje magnetnog polja ispod, omogućavajući Sibiru da se podvuče ispod pola, prenosi Nature.

Earth's magnetic fields are shifting – and scientists are unsure why https://t.co/2EQYyukLLj

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 11, 2019