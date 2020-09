Mlada otkazala venčanje zbog JEDNOG zahteva verenika

Iako možda mislite da znate u srž svog partnera, nekad neke stvari kasnije isplivaju. U to se uverila ova mlada

Jedna mlada je otkazala venčanje sa svojim verenikom s kojim je u vezi sedam godina nakon što je ostala zatečena njegovim šokantnim zahtevom.

Naime, kako prenosi Mirror, ona saznala da je njen dragi za koga je verovala da je ljubazan i skroman, više puta njenoj porodici rekao kako ona ne treba da radi, već da bude samo domaćica.

„Ne znam zašto radi, nije li to posao muža? Posao majke je da brine o deci“, otkrio je mladin otac šta mu je rekao verenik njegove ćerke.

Dok je njegova ćerka planirala ceremoniju, njen verenik je dogovorio je sastanak s njenim roditeljima, dodajući kako ona nije smela da prisustvuje.

Tada su razgovarali o uređenju miraza kako bi njegova ćerka mogla biti domaćica.

Njen otac bio je ostao zatečen idejom, pogotovo jer je znao da njegova ćerka želi da ostvari svoje snove. Iako su mu oni rekli da razmisli o tome i ne govori joj ništa, on se nije obazirao na njihove molbe, te joj je sve otkrio.

„Počela je da plače govoreći da nije znala da njen dečko ima takvo seksističko razmišljanje. Pitala me je šta može sada da uradi, a ja sam joj rekao da može otkazati venčanje ako ne želi da se uda“, rekao je mladin otac ,te dodao:

„Upravo se to i dogodilo, a sad me zovu njen dečko i njegovi roditelji i govore kako sam mu oduzeo ljubav. Osim toga, njene prijateljice me napadaju jer sam uništio ‘srećan brak’, ali meni je važna samo sreća moje ćerke“.

Na pitanje da li je pogrešio savetujući svoju ćerku da otkaže venčanje, jedan korisnik na Redditu je odgovorio:

„Spasili ste svoju ćerku od paklenog života. Žao mi je što je to morala da prođe“.

