Mladeži na telu otkrivaju vašu sudbinu!

Mesta na kojem se nalaze mladeži na telu povezani su s našom sudbinom, tvrdi drevna kineska veština tumačenja mladeža.

Ali, nije važno samo mesto na kojem se mladež nalazi, važan je i njegov izgled.

Okrugli i izdignuti mladeži jake boje poput crvene ili tamne, gotovo crne uvek su povoljni i česti na kineskim carevima. Sivkasti, svetlosmeđi ili oni mešanih boja uglavnom ne donose sreću. Dobro je da se crveni mladeži vide, a crni, skriveni po telu, znače veliku sreću. Mladež iz kojeg rastu dlake je poput planine bogate šumom i dobar su znak.

Mladež iznad usta

Ljudi s mladežom iznad usta često dobiju blizance. Ali, ako je u udubljenju ispod nosa ženu očekuje težak porođaj. Osim toga, teško se adaptiraju na okolinu.

Ako je reč o dobroj vrsti mladeža, to predstavlja izuzetnu sreću kad je plata u pitanju, a ljudi s takvim mladežom nikad neće morati da brinu o hrani i odeći ili svom duhovnom životu.

Mladež ispod usta

Podrazumeva život prepun lutanja! Osobama s takvim mladežom se ne preporučuje da kupuju nekretnine čak i kad su bogati.

Ako je reč o dobrom mladežu, to znači ugodan život. Osobe koje imaju mladež tačno u sredini ispod usta su loše volje, ali promišljene i odlučne.

Mladež iza uha

Osobe koje ih imaju na gornjem delu iza uha imaju loš odnos sa roditeljima, dok onaj u sredini upozorava da biste mogli biti iskorišćeni. Sa druge strane, na donjem delu govori da nećete imati sreću sa novcem.

Mladež pored nosa

Osoba sa ovakvim mladežom ne zna da se fokusira, misli joj lutaju, a to je loše za posao.

Lako će zadobiti poverenje drugih, ali uglavnom žive nestabilno i skloni su rasipanju onoga što su stekli.

Ako je reč o dobrom mladežu, mogao bi da znači sreću na poslu i prilagodljivost. Nakon srednjeg doba živeće mirno i srećno.

Mladež na čelu

Predstavlja slabe veze s rođacima, veliku verovatnoću da će osoba napustiti svoj rodni grad, dobiti veoma malo podrške od starijih u porodici i nadređenih i imaće težak život.

Ako se madež nalazi nasred čela, to može značiti veliku zrelost i pristojnu količinu materijalnih dobara, srećne i mirne dane u starosti. Na ženama to je znak sreće i bogatstva, ali i nevolja u ljubavnim odnosima.

Mladež na obrazu

Povezan je s parnicama. Ljudi s ovim madežom su najčešće vredni i uporni, te mogu da ostvare visoke ciljeve. Iako se slažu s ljudima oko sebe, retko razmišljaju o tome šta drugi žele, često su opsednuti sobom i bilo bi pametno da se fokusiraju na drugog u ličnim odnosima.

Ako se radi o mladežu loše vrste, to često može da znači da ih ljudi oko njih neće voleti.

Mladež na bradi

Sivkasi ili loše oblikovani madež na bradi znači nestabilan život bez stalne adrese, ili često menjanje poslova i selidbe. Ljudi s takvim mladežom u zrelom dobu su često nezadovoljni i zabrinuti za svoju decu.

Ako se radi o dobroj vrsti madeža, to bi moglo značiti stabilan život, sreću i porodični materijalni uspeh u starijoj dobi.

Mladež između obrva

U kineskoj fiziognomiji mesto između obrva naziva se Kuća karijere i simbolizuje naš profesionalni napredak i promociju na poslu. Dobar mladež na tom mestu znači blistavu karijeru u budućnosti.

Ako se radi o crnom, ali lošem mladežu, to bi moglo značiti ozbiljne bračne ili emocionalne probleme u dobi od 28 godina. Bez obzira na sreću, ljudi s tim madežom skloni su nedaćama uzrokovanim nepažnjom. A to znači da nikada ne bi trebalo da se opuštaju kad ih prati uspeh.

Mladež na gornjem kapku

Uglavnom znači život bez stalne adrese i česte selidbe u potrazi za slobodom. Ako se radi o dobrom mladežu, to znači da će osoba znati da iskoristi ukazane prilike koje i lošu sreću preokrene na dobro.

Loš mladež s druge strane znači pružanje otpora šefu i gubitak prilika za razvoj.

Mladež na donjem kapku

Simbolizuje nevolje u ljubavnim odnosima. To znači da osoba treba pomno da prati prisutnost treće osobe u vezi. Takođe, to je znak da će osoba imati briga ili se baviti problemima svoje dece, što će ugroziti odnos muža i žene, možda dovesti i do razvoda. Ako se radi o dobrom madežu, on znači puno dece i unuka.