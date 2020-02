Mladoženja zabranio bratu da dođe na venčanje, razlog je BIZARAN

Nije mogao da mu ispuni želju

Jedan budući mladoženja zabranio je svom bratu da dođe na njegovo venčanje zbog bizarnog razloga!

Kako je ispričao, ženi se za mesec dana i sve je spremno za veliki dan. Tada je doživio neprijatno iznenađenje. Naime, njegov brat mu je nedavno poslao fotografiju vereničkog prstena i otkrio kad planira zaprositi svoju devojku – na njegovom venčanju.

– Mislio sam da je opšte poznato da ne bi smeo da zaprosi ili objavi trudnoću na tuđem venčanju. Pitao sam ga šali li se i rekao mi je da ne. Rekao sam mu kako to ne bi trebalo da učini jer je to nepoštovanje mene i moje buduće supruge. Međutim, on mi je rekao kako je to dobar trenutak za prosidbu s obzirom da bi tamo bila cela porodica- istakao je mladoženja. Upozorio ga je da to ne čini jer će, inače, morati zabraniti njemu i njegovoj devojci da dođu na svadbu.

– Rekao mi je kako je to jako bezobrazno od mene, na što sam ja njemu rekao da ću mu dopustiti da dođe ako obeća da je neće zaprositi na venčanju. To je trebalo da stavi tačku na celu priču, međutim on je nastavio da insistira da je moja svadba idealno mesto i vreme za prosidbu – kazao je nezadovoljni mladoženja.

Međutim, nakon što ga je zamolio da ne donese verenički prsten na venčanje, a on mu je kazao da bude za svaki slučaj. Mladoženja je nakon toga kontaktirao mesto gde će biti svadba i sklonio svog brata i njegovu devojku sa spiska gostiju.

– Sledeći dan rekao sam mu to. Bio je šokiran i ljut i odmah je rekao našim roditeljima koji su tražili da ga vratim na spisak i da su jako razočarani. Međutim, ni ja ni verenice ne želimo da rsikiramo – istakao je mladoženja, prenosi Dejli mejl.