Mnogi danima ne uspevaju da pronađu zmiju na fotografiji, vidite li je vi?

Ako ste odlučili da testirate svoj vid, imamo odličan izazov. Pre par dana na Tviteru je objavljena fotografija zmije koja se savršeno stopila sa suvim lišćem u jednom parku.

Retki su uspeli da pronađu zmiju, a vidite li je vi?

„Od svih kamuflaža koje sam vidro, ova je najneverovatnija“, napisao je poznati etolog Ričard Doukins.

„Ja uopšte ne verujem da se na ovoj fotografiji nalazi zmija“, još je jedan od komentara.

Ako niste uspeli da pronađete ovog majstora mimikrije, u nastavku otkrivamo gde se nalazi.

For those looking for it. pic.twitter.com/i4CmViMp0q

— Muerthogar (@Muerthogar) May 7, 2021