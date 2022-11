Mnogi su se ozbiljno namučili: Možete li da pronađete zmiju među kornjačama?

Mađarski ilustrator crtanih filmova Gergely Dudas već je dobro poznat na društvenim mrežama, pod nadimkom Dudof, jer često objavljuje razne zagonetke i mozgalice kako bi zabavio svoje pratioce.

Ovo je još jedna takva, a nimalo lak zadatak je pronaći zmiju u moru kornjača.

Find a snake among the tortoises.

— The Professional Heckler™️ (@hecklerforever8) April 3, 2021