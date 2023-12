Momak smislio kako da bez ičije pomoći prenese težak kauč, ovo je istovremeno urnebesno i genijalno

Fotografija jednog momka širi se društvenim mrežama, a sve zbog rešenja koje mu je palo na pamet.

Po svemu sudeći, efikasno rešenje za samostalno prenošenje kauča već danima zabavlja korisnike interneta, a mnogi introverti ali i one sveznalice koje misle da su popili svu mudrost sveta su se u ovoj situaciji sigurno prepoznali.

The biggest weakness is being unable to ask for help pic.twitter.com/kfZPuwpC06

— Keith Siau (@drkeithsiau) October 24, 2023