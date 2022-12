Morali saigrače da časte večerom, pa se šokirali kada je stigao račun od 320.000 dolara (video)

U NFL-u je postala tradicija da se organizuje večera kako bi novajlije u ligi počastile starije saigrače. Pravilo je takvo da novajlije u ligi plaćaju račun, dok je starijim igračima dopušteno da u restoranu poruče šta god žele.

Na društvenim mrežama procurio je video u kojem su u glavnim ulogama igrači San Francisco 49ersa, a video je ubrzo postao viralan jer je cena večere bila neverovatnih 322.391,05 dolara, odnosno preko 35 miliona dinara!

The 49ers ran up the "rookie dinner" bill: $322,391.05 😳

