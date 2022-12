Možda niste znali: Konfete su simbol veselja, ali i sahrana

Bacanje šarenih papirića na nekog ili nešto se smatrao oduvek vrstom “bacanja čini“ kroz indirektan dodir. Za slavlja poput svadbe ili rođendana, to je bilo prenošenje blagoslova i sreće. Na sahranama je značilo poslednji dodir na fizičkom svetu i ispraćaj.

One su deo skoro svakog zabavnog događaja – od Svetskog prvenstva u fudbalu i Nove godine, do rođendana u kući. Šareni papirići koji su nam dobro poznati danas imaju zanimljivu istoriju i nisu se uvek koristili samo radi veselja. Konfete su kroz istoriju bio ključni deo venčanja, festivala, mnogih proslava, ali i sahrana. Zamisliti bacanje konfeta na sahrani danas zvuči suludo, ali imalo je drugačiji značaj kada je to bio običaj u srednjem veku. Kao što danas mladence gosti otpozdravljaju posipanjem papirićima i laticama, tako su se otpraćivali voljeni na sahranama, kao poslednji pozdrav.

Kako prenosi rt.balkan, prvi zapisani dokument koji spominje ovaj običaj je zapisan u Milanu, u 14. veku. To nisu bili tanki papirići koje koristimo danas, već su to bile biljke i njihovi plodovi, jaja ili novčići. Aristokrate bi bacale naparfemisane ljuske od jajeta ili bombone na publiku. Niže klase bi se rugale bogatima i zauzvrat bi bacali blatnjave loptice, kamenčiće ili pokvarena jaja na njih. Ovo je takođe bila “municija“ i za borbe između različitih naselja grada. Zbog ovoga su ovi običaji bili zabranjeni i nisu se pojavili do 18. veka.

Italijanski biznismen Enriko Manjili je “otac“ papirnih konfeta koje znamo danas. Kada je smišljao kako da konfete ne budu potencijalno rizične za nadolazeći festival 1875. godine, prisetio se da je Milano u to vreme imao veliku industriju proizvodnje svile. Iskoristio je komade čaršava koji su se koristili za kaveze svilenih buba i isekao ih na deliće. Svi posetioci festivala su bili oduševljeni i od tada su konfete počele da se proizvode i od papira, razvijajući se i u plastične varijante koje se danas najčešće koriste. Mogu biti matirane, metalik ili sjajne.

Pored različitih materijala, danas postoji na stotine oblika koje konfete mogu da imaju, umesto klasičnih pravougaonih trakica. Mogu biti geometrijski, srcasti, zvezdasti, a mogu se oblikovati i cele reči. Zanimljiv tip se mogao videti na koncertu Adel, gde su konfete bile dizajnirane kao polaroid fotografije. Takođe, kako bi se umanjilo zagađenje, koriste se prirodne i biorazgradive varijante, poput svežih latica cveća, najčešće na venčanjima.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.