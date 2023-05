Mozgalica koja je raspametila sve: Pogodite koliko je sati na ilustraciji!

CIA je na Tviteru još 2020. godine objavila interesantnu mozgalicu koja i dan-danas intrigira publiku! Koliko je sati na ilustraciji?

Reč o 3D prikazu jednog hotelskog kompleksa, odnosno niza zgrada u zimskom periodu, a CIA je pozvala sve da testiraju svoje analitičke sposobnosti pitanjem: „Koliko je sati na ilustraciji?“

Ponuđeni odgovori su 7.00, 11.00 i 15.00, koji su samo otvarali mogućnost da je zadatak pogrešno postavljen.

#TuesdayTrivia

Put your analysis skills to the test.

What time is it in the photo?

— CIA (@CIA) December 1, 2020