Mozgalica za genijalce: Pronađite vlasnika psa na slici za manje od 9 sekundi

Nema lepše razbibrige za moždane ćelije od optičkih iluzija i varki. Gledate, okrećete, obrćete u nadi da ćete videti rešenje. E, pa ova ja najgora od svih.

How fast can you find the dog's master in this vintage illustration from the turn of the century? pic.twitter.com/Rl8sPa7Mng

— JuliaPoems (@JJ56123) April 30, 2021