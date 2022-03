Muškarac ili žena? Ono što prvo ugledate na ilustraciji otkriva mnogo o vama

Mozak je podeljen na dve polovine, ali jedna strana je uvek dominantnija. Svako može otkriti svoju jednim zabavnim i kratkim testom. Vaš zadatak je da pogledate kratko ilustraciju i pojam koji ste prvi ugledali otkriće vam dosta toga o vašem mozgu i njegovoj dominantnijoj strani.

Ako ste ugledali lice muškarca – desna strana je dominantnija

Kada razmišljate o nečemu, najpre prvo donosite zaključak, a zatim pronalazite razloge koji potkrepljuju vaš zaključak. Budući da su vam potrebne propratne informacije, vaš način razmišljanja je vrlo brz u poređenju s drugima. Ova vrsta razmišljanja je sjajna jer ste u mogućnosti da pogledate prošle informacije koje ne dovode nužno do bržih zaključaka.

Ako ste ugledali ženu koja plače – leva strana je dominantnija

Vi uvek prikupite sve činjenice pre nego što dođete do bilo kakvog zaključka. To je vrlo fleksibilan i slobodan način razmišljanja, jer kada imate sve činjenice, to vam omogućava da sagledate situaciju iz svih različitih uglova. Vrlo ste kreativni i imate sposobnost suočavanja sa situacijama koje se trenutno menjaju. Imate moć izvlačenja zaključaka iz vrtoglavog niza misli.

