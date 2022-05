Muškarac prerušen u staricu bacio tortu na Mona Lizu (video)

Posetioci najvećeg francuskog muzeja Luvr bili su zaprepašćeni kada je muškarac u invalidskim kolicima, pokušao da ošteti čuvenu sliku „Đokonda“, poznatiju kao Mona Liza, Leonarda da Vinčija. Torta koju je bacio, međutim, završila je na zaštitnom staklu.

Muškarac koji je nosio periku iznenada je ustao iz invalidskih kolica, prema rečima očevidaca, prišao slici i bacio tortu na nju.

Čuvari su pohitali da izbace muškarca iz prostorije, ali je on mirno izašao.

The protective glass of the Mona Lisa painting at The Louvre was caked today by a man dressed up as an elderly woman in a wheelchair. pic.twitter.com/g8uaQZ1wPp

