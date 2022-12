„Muškarci mi odlično plaćaju da ih bijem, i uživaju u tome“, šta na to kaže njen otac

Sofi Larisa Vajs (30) za sebe kaže da je „bivša glamurozna manekenka“. Pošto je opsednuta rvanjem, boksom i brazilskom dži-džicom odlučila je i da to unovči.

Dane provodi na strunjači u dnevnoj sobi u gradiću Barnsliju u Velikoj Britaniji na kojoj bije muškarce, a oni uživaju i to joj još dobro plate, navodi ona.

– Dolaze mi sa svih strana sveta kako bi ih pretukla. Žele da dominiram nad njima rvačkim pokretima, gušim ih dok se ne predaju i vole da dobiju udarac u lice – opisala je svoju svakodnevicu.

– Imala sam tipa iz Madrida koji je doleteo do mene samo kako bih ga udarila u lice. Našao je jeftin let i hotel pa se počastio. Naplaćujem 500 funti (skoro 70.000 dinara) po satu, a on je ovde proveo dva sata – prisetila se.

Njen otac je ponosan na to što radi, čak se time svuda hvali.

– Moj tata misli da je to sjajno. Pričao je ljudima na odmoru u Egiptu o tome. Rekao je: „O da, moja ćerka baca muškarce unaokolo i tako zarađuje za život“ – dodala je.

Sofi je počela da se bavi glamuroznim modelingom sa 19 godina. Otac je naveo da izgrađuje telo fitnesom i borilačkim veštinama u periodu kada je prolazila kroz krizni period jer je imala poremećaj ishrane.

Ovim poslom je, kaže, počela kada je „neki čudak pitao može li da ga podigne“. Sada muškarce diže i baca za novac, a potom ih dobro izudara – i oni srećni odlaze kući, praznog novčanika, ali srećni.

Priznaje da je pozivanje stranaca u dom radi dominacije bilo riskantno, ali još nikada nije bilo nekih neprijatnosti.

– Većina klijenata je starija od 40 godina. Verujem da neki doživljavaju krizu srednjih godina pa dolaze. Jedni su oženjeni i čine to u tajnosti, dok su drugi slobodni momci koji se tako i opuštaju – kaže Sofi koja ima profil i na OnlyFansu, stranici strogo rezervisanoj za odrasle na kojoj je u mesec dana zaradila 11.000 funti (oko 1.500.000 dinara) prenosi Daily Star.

