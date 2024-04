Na današnji dan 11. april

Na današnji dan 11. aprila 1948. godine počela je izgradnja novog naselja na levoj obali Save – Novog Beograda.

1514 – Umro je Donato Bramante, italijanski arhitekt. Poslednjih 15 godina života proveo je radeći za pape Aleksandra VI i Julija II. Njegovo delo je imalo presudan uticaj na arhitekturu Visoke renesanse.

1689 – Krunisan je engleski kraljevski par Vilijam III Oranski (William) i Meri II (Mary). Tokom njihove vladavine doneto je nekoliko važnih odredaba i zakona – Deklaracija prava, Akt tolerancije.

1713 – Utrehtskim mirom okončan je „rat za špansko nasledje“. Nizom ugovora koje su 1713, 1714. i 1715. potpisale Engleska, Francuska, Holandija, Savoja, Portugal i Pruska preuredjena je mapa Evrope, a Španija je prinudjena da za vladare prihvati francuske Burbone (Bourbon).

1755 – Rođen je Džejms Parkinson (James), britanski lekar koji je otkrio Parkinsonovu bolest.

1814 – Postignut je sporazum u Fontenblou prema kojem je Napoleon Bonaparta abdicirao i bio prognan na ostrvo Elba. Na prestolu ga je zamenio Luj XVIII.

1842 – Beogradski trgovci, braća German, završila su izgradnju prve srpske lađe, „Kneza Mihaila“. Majstori iz Carigrada počeli su izgradnju 1840. u Brzoj Palanci na Dunavu. Brod je mogao da se koristi i u vojne svrhe – na njemu je bilo mesta za 18 topova.

1894 – Uganda je postala britanski protektorat.

1899 – SAD su od Španije preuzele Filipine.

1919 – Osnovana je Međunarodna organizacija rada sa sedištem u Ženevi.

1945 – Američke trupe osvojile su u Drugom svetskom ratu nemačke gradove Esen i Vajmar i oslobodile koncentracioni logor Buhenvald.

1952 – Krvavim vojnim pučem vlast u Boliviji preuzeo je Nacionalni revolucionarni pokret.

1961. – Sudjenje jednom od organizatora holokausta, potpukovniku snaga SS nacističke Nemačke Adolfu Ajhmanu (Eichman) zbog ratnih zločina nad Jevrejima u Drugom svetskom ratu, počelo u Jerusalimu.

1973 – Zamenik firera nacističke Nemačke Martin Borman zvanično je proglašen mrtvim i skinut s liste traženih ratnih zločinaca u SR Nemačkoj.

1977 – Umro je francuski pisac Žak Prever (Jacques Prevert) „pesnik ljubavi, prijateljstva i sreće“, autor pesme „Barbara“, veoma popularan medju mladima 50-ih godina prošlog veka. Poznat je i po scenarijima za filmove Marsela Karnea (Marcel Carnet) „Obala u magli“, „Hotel Sever“, „Deca raja“ i „Ljubavnici iz Verone“.

1979 – U glavni grad Ugande, Kampalu ušle su trupe Tanzanije i snage opozicije u egzilu, okončavši osmogodišnju vladavinu diktatora Idija Amina – Dade koji je pobegao u Libiju gde je i umro.

1984 – Konstantin Černjenko izabran je za predsednika Prezidijuma Vrhovnog sovjeta SSSR-a.

1985 – Umro je šef Komunističke partije i albanske države Enver Hodža (Hoxa). Kao neprikosnoveni partizanski i politički lider od Drugog svetskog rata do smrti, vodio je Albaniju od staljinizma do bliskosti s Kinom, a zatim do izolacije i nacionalizma.

1991 – Savet bezbednosti UN proglasio je kraj Zalivskog rata uz obećanje Iraka da će platiti ratnu odštetu zbog invazije Kuvajta avgusta 1990. i da će neutralisati oružje za masovno uništavanje.

1999 – U Beogradu je ubijen novinar Slavko Ćuruvija, vlasnik listova „Dnevni telegraf“ i „Evropljanin“.

1999 – Indija je uspešno isprobala interkontinentalni balistički projektil sistema „Agni“ (Vatra), sposoban da nosi i nuklearno bojevo punjenje.

2001 – Škotska kompanija „PPL Terapeitiks Pielsi“ koja je 1996. stvorila prvog kloniranog sisara – ovcu „Doli“, saopštila je da je proizvela pet kloniranih prasića.

2002 – U sedištu UN u Njujorku zvanično je osnovan stalni Medjunarodni sud za ratne zločine, pošto je više od 60 zemalja ratifikovalo Rimski sporazum iz 1998. kojim je taj sud uspostavljen.

2006 – Italijanska policija uhapsila je šefa sicilijanske mafije Bernarda Provencana, koji je više od 40 godina proveo u bekstvu. Provencano (73), najtraženiji čovek u Italiji, u odsustvu osudjen na doživotnu kaznu zatvora za više od 10 ubistava, uhapšen je u vikendici u blizini svog rodnog mesta Korleone, proslavljenog u Kopolinom filmu „Kum“.

2011 – U Francuskoj je stupio na snagu zakon koji ženama zabranjuje nošenje burke u javnosti, a za kršenje zakona predvidjene su kazne od 150 evra. Francuska je tako postala prva zemlja u Evropi u kojoj je kažnjivo nošenje nikaba ili burke na javnim mestima.

2012 – Umro je Ahmed Ben Bela, simbol globalnog anti-kolonijalnog pokreta i prvi predsednik Alžira posle sticanja nezavisnosti od Francuske.

2015 – Nakon više od pola veka prekida diplomatskih odnosa SAD i Kube u Panami su se zvanično sastali predsednici ovih zemalja Barak Obama i Raul Kastro.

2018 – Medjunarodni sud u Hagu osudio je pravosnažno lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja na 10 godina zatvora zbog podsticanja i počinjenih progona Hrvata u selu Hrtkovci u Vojvodini, 1992. godine. Šešelj je kaznu već odslužio od 2003. do 2014. godine kada je bio u pritvoru u Hagu.

2018 – U udesu alžirskog vojnog transportnog aviona poginulo je 257 ljudi.

2021 – Preminuo je kompozitor Zoran Simjanović, poznat po muzičkim podlogama nekih od najpopularnijih jugoslovenskih filmova. Šezdesetih godina je svirao u rok bendovima „Siluete“ i „Elipse“.

