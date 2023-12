Na današnji dan 18. decembar 1940 – Vodja nacističke Nemačke Adolf Hitler naredio je u Drugom svetskom ratu generalštabu nemačke armije da pripremi invaziju na Rusiju prema tajnom planu pod šifrom „Operacija Barbarosa“.

1398 – Tatarski vojskovodja Timur Lenk (Tamerlan) zauzeo je indijski grad Delhi.

1737 – Umro je Antonio Stradivari, talijanski graditelj gudačkih instrumenata, nenadmašnog kvaliteta. Zvuk njegove violine postao je u 19. veku klasično merilo vrednosti. Smatra se da je napravio 1.100 instrumenata, od kojih je sačuvano 500 violina, 12 viola i 50 violončela.

1803 – Umro je nemački pisac, istoričar, filozof i protestanski teolog Johan Gotfrid fon Herder (Johann Gottfried), koji je svojim delom značajno uticao na nemački romantizam, posebno na mladog Getea (Goethe) i književni pokret „Šturm und drang“. U zbirku „Glasovi naroda u pesmama“ uvrstio je i četiri srpske narodne pesme medju kojima je „Hasanaginica“ u Geteovom prevodu.

1856 – Rodjen je engleski fizičar Džozef Džon Tomson (Joseph John Thomson), predsednik Kraljevskog društva u Londonu (1915-20), profesor Univerziteta u Kembridžu, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1906. Otkrio je elektron (1897), atomističku strukturu elektriciteta i dao naučni osnov provodjenja elektriciteta kroz gasove.

1865 – Ratifikacijom 13. ustavnog amandmana u SAD je ukinuto ropstvo.

1879 – Rodjen je švajcarski slikar Paul Kle (Klee) koji je prvi u ekspresionističko slikarstvo uneo irealni svet i predstave iz podsvesti i sna, anticipirajući time nadrealizam. Pripadao je grupi „Plavi jahač“ koju su vodili Valerij Kandinski i Franc Mark (Franz Marc).

1903 – Američko-panamskim ugovorom zona Panamskog kanala je stavljena pod kontrolu SAD uz godišnju rentu.

1913 – Rodjen je nemački državnik Vili Brant (Willy Brandt), popularni gradonačelnik Berlina (1957-66), kancelar Zapadne Nemačke (1969-74), lider Socijaldemokratske stranke. Njegova „istočna politika sporazumevanja“ sa SSSR i drugim istočnoevropskim zemljama doprinela je stabilizaciji prilika u Evropi, za šta je dobio Nobelovu nagradu za mir 1971. Svetsko javno mnjenje zadivio je 1970. kada je kleknuo pred spomenikom žrtvama nacizma u Varšavi i zamolio za oproštaj u ime nemačkog naroda. Zbog špijunske afere u kojoj je otkriveno da je njegov blizak saradnik istočnonemački špijun, podneo je 1974. ostavku na mesto saveznog kancelara.

1916 – Pobedom Francuza završena je desetomesečna bitka kod Verdena u Prvom svetskom ratu, u kojoj su obe strane imale ogromne gubitke – poginulo je 543.000 Francuza i 434.000 Nemaca.

1935 – Edvard Beneš je izabran za predsednika Čehoslovačke, četiri dana posle ostavke prvog šefa te države Tomaša Masarika (Tomas Masaryk).

1970 – U Italiji je stupio na snagu zakon o razvodu braka, uprkos protivljenju rimokatoličke crkve.

1972 – SAD su u Vijetnamskom ratu počele masovno bombardovanje glavnog grada Hanoja koje je trajalo neprekidno 12 dana i noći.

1980 – Umro je ruski državnik i visoki komunistički funkcioner Aleksej Kosigin, sovjetski premijer od 1964. do 1980.

1999 – Predsednica Šri Lanke Čandrika Kumaratunga (Chandrika) povredjena je u eksploziji bombe u kojoj je poginulo 33 i ranjeno 137 ljudi. Vlasti u Kolombu optužile su tamilske separatiste za podmetanje bombe.

2000 – U Briselu su obnovljeni pregovori o sukcesiji bivše SFR Jugoslavije, nakon što su nove jugoslovenske vlasti odustale od stava da je SR Jugoslavija jedini naslednik bivše države, koji je tvrdo zastupao bivši predsednik SRJ Slobodan Milošević. Pregovori su uspešno završeni u maju 2001.

2001. – U Parizu je umro Žilber Beko (Gilbert Becaud) jedan od najuspešnijih francuskih pevača u drugoj polovini 20. veka.

2003 – Skupština Kosova usvojila je u načelu Zakon o saradnji sa Tribunalom u Hagu.

2005 – U jurnjavi tokom raspodele humanitarne pomoći u indijskom gradu Čenaju (ranije Madras) stradala su 43 beskućnika.

2009 – Umro je Oskar Danon, kompozitor, dirigent i posleratni osnivač Beogradske filharmonije i Opere i Baleta Narodnog pozorišta. Dobitnik je brojnih medjunarodnih i domaćih priznanja za umetnički rad i uspeh.

2011 – U Pragu je preminuo Vaclav Havel, nekadašnji vodja češke „plišane revolucije“, dramski pisac, prvi slobodno izabrani predsednik Čehoslovačke i prvi predsednik samostalne Češke.

2014 – U Beogradu je otvoren za saobraćaj Pupinov most koji spaja Zemun i Borču, i omogućava izmeštanje teretnog sabraćaja iz centra grada. To je drugi beogradski most na Dunavu, a prvi, Pančevački, izgradjen je 1935. godine.

2018 – Belgijski premijer Šarl Mišel (Charles Michel) podneo je ostavku nakon izlaska najveće koalicione partije iz vlade, zbog podrške premijera Sporazumu UN o globalnim migracijama.

