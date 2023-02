Na ovoj fotografiji je 11 životinja, a samo 2 odsto ljudi može da ih pronađe za manje od 30 sekundi

Mnogo toga se može pogrešno „prevesti“ na putu od očiju do mozga, iako oni inače jako skladno funkcionišu. Oči skupljaju informacije iz spoljnog sveta, a mozak ih prevodi u određeni kontekst i spaja ih u nešto smisleno. Na primer, vidite crvenu boju na semaforu no mozak je ‘naučio’ prevesti to u „Nije dobar trenutak za prelaženje puta“.

No, ponekad su i oči i mozak zbunjeni, dakle ne mogu informacije prevesti u nešto smisleno, a upravo to nam rade optičke iluzije.

Ukoliko ih volite, pokušajte da se isprobate u ovoj.

Naime, na ovoj iluziji je nacrtano nekoliko lica, ali i životinja, a vaš zadatak je da ih pronađete za manje od 20 sekundi.

Pažljivo i iz svih uglova pogledajte ilustraciju i videćete razne životinje.

Da li ste uspeli?

Evo rešenja:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Espreso)

