Na ovoj optičkoj iluziji nalaze se 2 životinje: Samo oni najinteligentniji mogu da otkriju gde je druga

Da li ste u ovoj grupi posebnih?

Optičke iluzije uvek su zanimljive, a poslednja na koju smo naišli krije čak dve životinje.

Iluzija podeljena na Tviteru prikazuje mačku ili losa.

Depending on how your brain works (left brain, right brain) you see a cat or a moose in this pattern. Whatever animal you see isn’t part of the image, just an optical illusion created by your own brain. If you zoom in on any of the features you see, the illusion disappears.🤔 pic.twitter.com/g5a5MsxKWP

— JustMePam (@PamelaApostolo1) December 3, 2021