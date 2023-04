Na plaži pronašli biće koje kao da nije s ove planete: Pogledajte kako se migolji u ruci

Na Tviteru se pojavio video dosta neobičnog, čak pomalo i jezivog morskog bića. Čovek ga je pronašao na plaži, uzeo u ruku, a ono je počelo da se migolji, ali neobičnim, talasastim pokretima. Delovalo je čak poput nekakvog vanzemaljca. Međutim, reč je o vrsti morskog ježa, zvanom peščani dolar.

When something from The Depths Below makes it's way onto land pic.twitter.com/HmS3liY5sV

— Scary Underwater (@WaterlsScary) March 31, 2023