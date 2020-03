Na veoma originalan način pokazao koliko je Džef Bezos zapravo bogat (video)

Prema “Forbsovoj” listi, Džef Bezos, osnivač i generalni direktor kompanije “Amazon”, najbogatiji je čovek na svetu i prva osoba u svetu čije je privatno bogatstvo dostiglo trocifren iznos u milijardama. U ovom trenutku, procenjuje se na 116,7 milijardi američkih dolara.

Rice. Part two: Jeff Bezos net worth represented visually by rice. pic.twitter.com/kYIoyxLgMW — Humphrey (@Humphreytalks) February 28, 2020

Hamfri Jang se potrudio da običnim smrtnicima predoči koliko je to zapravo novca – pomoću zrnaca pirinča. On je pošao od toga da jedno zrnce pirinča odgovara iznosu od 100.000 dolara. Zatim je izbrojao deset hiljada zrnaca i došao do iznosa od milijardu dolara.

Da bi ilustrovao koliko je bogat Džef Bezos, Jang je morao da nabavi više vreća pirinča. Na internetu je našao da Bezos raspolaže privatnim bogatstvom od 122 milijarde dolara, a to je poprilična količina zrnaca pirinča, tačnije, nešto više od 26,3 kilograma.

Nakon eksperimenta, Jang je pirinač raspodelio između nekoliko porodica.